Чемпионат мира по хоккею 2017 расписание сборной россии

В Европе стартует Чемпионат мира по хоккею 2017. Среди лидеров турнира традиционно российская сборная. Piter.tv собрал для вас расписание сборной России.

Сегодня, 5 мая, в Европе стартовал 80-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Фанаты российской сборной взволнованы и напряжены: наша команда среди лидеров. Разумеется, все ждут самого лучшего результата. ЧМ 2017 проходит в двух странах Франции и германии. В первой хоккеисты сражаются на арене в Париже, а во второй – в Кельне. Спортивные состязания на льду пройдут с 5 по 21 мая.



СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ХОККЕЮ 2017



Всего на чемпионат мира отправились 23 спортсмена. Атаковать ворота соперников будут: Сергей Андронов, Никита Гусев, Александр Барабанов, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владислав Наместников, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников, Андрей Светлаков, Роман Любимов, Иван Телегин, Владимир Ткачев и Артемий Панарин.

В оборону встанут Антон Белов, Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Андрей Миронов, Артем Зуб, Михаил Науменков, Иван Проворов и Виктор Антипин.

А в воротах будут меняться Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

Капитаном российской сборной стал Сергей Мозякин. Это место прочили Александру Радулову, но тот отказался от участия в чемпионате. Ассистентами капитана выбрали Вадима Шипачева и Антона Белова.

Состав сборной в этом году можно охарактеризовать двумя словами: смена поколений. В этот раз на ЧМ не поехали непобедимые Александр Овечкин, Евгений Малкин, Андрей Марков и Сергей Бобровский. Однако они уступили дорогу не менее талантливым новичкам.



ГРУППА А НА ЧМ ПО ХОККЕЮ 2017: РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, США И ДРУГИЕ



В результате разделения команд на группы, Россия попала в группу А. Кроме россиян туда также определили сборные Швеции (главные лидеры ЧМ), Германии, Италии, Дании, Латвии, США и Словакии. Все матчи этой группы пройдут в немецком Кельне. А значит национальная сборная Германии будет играть на своем льду.

Кроме того, в Кельне состоятся два четвертьфинала, оба полуфинала, финал и матч за третье место. Остальные матчи (то есть игры группы В и два четвертьфинала) пройдут в Париже.

Основными лидерами чемпионата являются спортсмены Канады. Также, как уже упоминалась выше, Швеция и Россия претендуют на золотые награды.



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ 2017



Пока известны шесть ближайших игр сборной России. Конечно, все фанаты верят, что мы не только выйдем из группы, но и пройдем в финал.

5 мая, 17.45: матч между Россией и Швецией;

7 мая, 13.15: матч между Италией и Россие1;

8 мая, 17.15: матч между Германией и Россией;

11 мая, 17.15: матч между Россией и Данией;

13 мая, 17.15: матч между Россией и Словакией;

15 мая, 21.15: матч между Россией и Латвией;

16 мая, 17.15: матч между Россией и США.



ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ 2017



Все игры можно будет посмотреть на телеканале Матч.ТВ. Также некоторые игры покажет Первый канал. Текстовую и видеотрансляцию также можно найти на спортивных сайтах вроде Чемпионат.com и Sports.ru.

Фото и видео: Instagram / russiahockey