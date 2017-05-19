Чем порадует зрителей второй сезон "Отеля Элион"?

Всем привет! С вами Екатерина Суворова, и сегодня я расскажу вам интересные подробности о втором сезоне сериала «Отель Элион». Первый сезон спин-оффа «Кухни» был прекрасно принят телезрителями, поэтому во втором сезоне создатели не поскупились на сюрпризы и постарались сделать сюжетную линию ещё более сложной и впечатляющей.

В «Отель Элион» вернутся любимые герои «Кухни» - французский кондитер – Луи (Никита Тарасов), специалист по молекулярной кухне – Катя (Валерия Фёдорович) и главный эксперт по уборке – Айнура (Жаныл Асанбекова).

А также в сериале приняли участие вокалисты группы UMA2RMAN, чей концерт по сюжету спровоцирует перемены в жизни героев. Кстати петь они будут не привычные хиты, а новые версии песен, которые написал Павел – хозяин отеля. Братьям Кристовским было тяжело запомнить чужой текст, поэтому музыкантам на съёмках пришлось подглядывать на лист, прикреплённый на спину одного из героев.



Жизнь отеля во втором сезоне станет ещё более захватывающей. Многие актёры перед съёмками прошли дополнительную подготовку с каскадёрами. В итоге большинство трюков исполнители выполняли самостоятельно. Милош Бикович ( Павел), например, падал со второго этажа в толпу девушек, а Диана Пожарская самостоятельно выполняла трюки своей героини – каратистки. А вот на дяде Боре (Владислав Ветров) и вообще загорается служебная куртка. Конечно, перед этим актёр надел стопроцентную защиту от огня и силиконовые перчатки.



В новых сериях отель ждут взрывы, налёт спецназа, перестрелка и даже дуэль героев.

Что уж говорить о постояльцах отеля. В этот раз ими станут лунатик, художница с очень необыкновенной манерой рисования и даже настоящая мышь.

Кстати, в съёмках приняли участие два Игуана – Яши и бурый медведь. Так что скучать во время просмотра новых серий нам точно не придётся. Смотрите новые серии «Отель Элион» с 15 мая в 20:00 на СТС. До новых серий!

Использован официальный трейлер сериала "Отель Элион".