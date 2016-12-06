Чем интересен сериал "Проповедник"?

Привет всем любителям качественных сериалов! А вам тоже иногда кажется, что вы делите свое тело с потусторонним существом? Если да, то здесь я вижу только один выход - посмотреть супер захватывающий сериал "Проповедник".

В центре событий - Священник Джесси Кастер, тело которого стало домом странного существа по имени Генезис. Ангел и демон в одном обличье. Квинтэссенция света и тьмы. Генезис - единственное существо, которое может стоять вровень со всевышним, если сам того пожелает, в этом случае носитель такого "вируса" становится самым могущественным среди людей. И Кастер как раз приобрел эту великую силу.



Что ж, остается только пожелать удачи всемогущему священнику, теперь весь мир в его руках. А мы пойдем своей дорогой, дорогой плюсов и минусов загадочной картины "Проповедник".



Первый и главный плюс картины - разрушение стереотипов. Джесси Кастер далеко не типичный священник, его внутренним демонам может позавидовать любой в подземном царстве, однако это не мешает зрителю восхищаться главным героем.







Куда же без игры на контрастах. Сериал проповедник - это белое в черном и черное в белом. Никто точно не знает ангел он или демон. В каждом эпизоде картины персонаж проявляет себя по-разному, сменяя гнев на милость и наоборот. Потрясающее зрелище.

Что еще радует так это динамичный сюжет. Здесь есть все, что нужно настоящему экшн-фанату; яркость дикого запада, захватывающие драки и полное безумие. Не удивительно, что сериал заслужил высокую оценку как среди критиков, так и среди простых зрителей.



Еще один большой плюс - актерская игра. Так и хочется сказать Доминику Куперу: "Ты просто космос".







Однако, не все так радужно, как хотелось бы. Некоторые пользователи сети посчитали картину жалкой пародией на одноименную серию комиксов, ведь по мнению некоторых зрителей, создатели перекроили буквально все - от внешности, до характеров персонажей.



Но в защиту сериала скажу, что комикс и картина, снятая по его мотивам - вещи совершенно разные, ведь их создавали разные люди со своим мироощущением и видением картины.











А на этом все. 2 сезон проповедника стартует 25 июня. До новых серий!



Видео: официальные трейлеры с "Youtube"



Софья Третьякова, Евгений Гареев