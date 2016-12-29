Чем интересен сериал "Лемони Сникет: 33 несчастья"

Привет, любители мыльных историй! Ни для кого не секрет, что взрослые совсем не понимают детей, однако иногда это приводит к довольно печальным последствиям. Сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» прямое тому подтверждение.

Привет, любители мыльных историй! Ни для кого не секрет, что взрослые совсем не понимают детей, однако иногда это приводит к довольно печальным последствиям. Сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» прямое тому подтверждение.



После страшного пожара главные герои Вайолет, Клаус и Солнышко остались без родителей и крыши над головой. Казалось бы, что может быть хуже? А хуже может быть только плохой опекун. Ребята остаются на попечение графа Олафа, который всеми правдами и неправдами хочет захватить наследство натерпевшихся героев. Чтобы выбраться из этой паутины, дети обращаются за помощью к взрослым, но ребятам никто не верит. Теперь героям приходиться рассчитывать только на собственные силы и в одиночку сражаться со злом.



А пока герои сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» решают недетские проблемы, мы решили узнать, чем интересна эта картина и почему стоит ее посмотреть.



Все мы в детстве любили сказки и даже будучи во взрослом возрасте некоторые из нас не упускают возможности окунуться в мир волшебства. Как и следует канону настоящих сказок в сериале есть автор, который гармонично вписывается в сюжет. Рассказчик не только вводит зрителей в курс событий, но и создает весьма драматичную обстановку. Стоит отметить, что картина подозрительно напоминает вселенную Тима Бёртона, иначе как объяснить эти мрачные, но ужасно интересные события.



Впечатляет не только необычный стиль повествования, но и актерский состав. Роль злодея Олафа исполнил Нил Патрик Харрис – звезда сериала «Как я встретил вашу маму».Не удивительно, что все ждали выхода картины с его участием, ведь на счету актера уже 87 ролей в кино и сериалах, несколько режиссерских работ и огромное количество фанатов. Его партнером по съемкам стал не менее талантливый Патрик Варбертон – звезда суперкрутого боевика «Люди в черном 2». Отмечу, что эти актеры прекрасно выдержали характеры своих персонажей, чего нельзя сказать об Элфри Вудард. Тетя Жозефина в ее исполнении выглядела посредственно и совсем неубедительно.



Несмотря на мрачную атмосферу и злодеяния Олафа, сериал по праву может считаться добрым и семейным. Безобидные шутки отлично вписываются в повествование и разбавляют накаленную обстановку, а неожиданные повороты сюжета не дадут заскучать даже самому привередливому зрителю.



Сериал был создан по книге Дэниела Хэндлера «33 несчастья», однако сюжет и образы героев существенно отличаются. Этот факт вызвал негативную реакцию у интернет-пользователей. По их мнению, некоторые эпизоды картины не вызывали должных эмоций. Действительно, когда читаешь книгу, испытываешь совсем другие ощущения, но не стоит забывать, что экранизация произведения – это самостоятельная работа создателей, которая может совсем не соответствовать оригинальному сюжету.



Сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» уже стартовал. Не пропустите 8 сказочных эпизодов. До новых серий!



Софья Третьякова, Евгений Гареев