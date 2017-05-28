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Челябинские подростки напали на автомобиль полиции

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В сети появилось видео инцидента

 В Челябинске на фестивале красок Холи подростки напали на автомобиль полицейского патруля, который обеспечивал порядок на мероприятии. В интернете опубликовали видео с места происшествия.

Инцидент произошел накануне, 27 мая, на фестивале под открытым небом. В один из моментов, когда подростки разрисовали себя красками, кому-то не понравилось присутствие автомобиля полицейского патруля. Под улюлюканье и выкрики толпа подростков напала на полицейскую машину. Автомобиль закидали красками. А особо наглые подростки нецензурно оскорбляли сотрудников полиции и пинали ногами патрульную машину.

Все это происходили под одобрительные улыбки остальных собравшихся подростков, которые снимали происходящее на видео.

 

Видео: YouTube/Alex Clyne

 

Теги: видео , подростки , разгромили , фестиваль красок , челябинск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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