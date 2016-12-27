Маньяк-педофил напал на 10-летнюю школьницу в Челябинской области

В Миассе 22-летний извращенец надругался над ребенком. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

Недавно, 25 января, в Миассе Челябинской области педофил изнасиловал 10-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома на улице Победы. 22-летний извращенец забежал вместе со школьницей в парадную, затем схватил девочку, надругался над ней и скрылся с места преступления. О случившемся инциденте малышка рассказала своим родным, которые незамедлительно обратились за помощью в правоохранительные органы.

В кротчайшие сроки сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался житель Челябинска. Извращенца задержали. В данный момент, он находится под стражей. Также возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают детали происшествия. Если вина подозреваемого будет доказана, вероятно, ему грозит тюремное заключение.

К сожалению, ранее мы сообщали, что в Гатчине папаша-извращенец год издевался над собственной 7-летней дочерью.