Человек по трубе вылез из горящей квартиры на Запорожской

Очевидцы рассказывают, что пожар произошел в квартире на втором этаже дома на Запорожской. Мужчина вышел из горящего помещения на балкон и оттуда спускался по трубе.

В четверг, 2 февраля, около четырех часов произошло возгорание в дома 17 на Запорожской улице. Из окна квартиры на втором этаже повалил густой дым. Как оказалось, квартира была не пустой. Вскоре из задымленного помещения вышел человек. Видимо, огонь помещал ему добраться до входной двери, потому что он выбрался на балкон. Дожидаться спасателей там он не стал и решил опуститься на землю самостоятельно. Для этого он использовал проходящую рядом с балконом водосточную трубу.

Все это происходило на глазах у прохожих. Через десять минут на место приехали пожарные и притупили к тушению. Информации о пострадавших нет. Также как и о том, смог ли спуститься мужчина с балкона.

Сегодня поздно ночью в квартире на Ударников произошло возгорание. В результате огонь охватил комнату двухкомнатной квартиры. Позже стало известно, что в страшном пожаре на Ударников погибла женщина. Пострадавшая надышалась угарным газом. Ее отправили в больницу. Однако она скончалась в скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург