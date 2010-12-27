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Человеческий череп нашил во время сноса хозяйственный построек под Петербургом
Сегодня, 10:21
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Asyaromanenkova
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Человеческий череп нашил во время сноса хозяйственный построек под Петербургом

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Работники нашли череп и несколько фрагментов шейных позвонков во время сноса старых деревянных построек в городе Тихвине. Предварительно, останки лежали в земле со времен Второй мировой войны.

Неприятное открытие сделали строители во время работ в городе Тихвине под Петербургом. В понедельник, 5 июня, при сносе старых деревянных хозяйственных построек в Железнодорожном переулке нашли фрагменты человеческого скелета. На глубине около одного метра были закопаны череп и несколько шейных позвонков.

Останки выкопали и отправили в морг. Там эксперты проведут исследование. Чтобы постараться узнать хоть что-то про погибшего. Хотя, скорее всего, личность и причину смерти установить не удастся. Предполагается, что череп пролежал в грунте со времен Второй мировой войны, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Других фрагментов костей в районе пока обнаружено не было.

Теги: новости спб , происшествия спб , тихвин , череп , эхо войны
Категории: Происшествия

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