Человеческий череп нашил во время сноса хозяйственный построек под Петербургом

Работники нашли череп и несколько фрагментов шейных позвонков во время сноса старых деревянных построек в городе Тихвине. Предварительно, останки лежали в земле со времен Второй мировой войны.

Неприятное открытие сделали строители во время работ в городе Тихвине под Петербургом. В понедельник, 5 июня, при сносе старых деревянных хозяйственных построек в Железнодорожном переулке нашли фрагменты человеческого скелета. На глубине около одного метра были закопаны череп и несколько шейных позвонков.

Останки выкопали и отправили в морг. Там эксперты проведут исследование. Чтобы постараться узнать хоть что-то про погибшего. Хотя, скорее всего, личность и причину смерти установить не удастся. Предполагается, что череп пролежал в грунте со времен Второй мировой войны, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Других фрагментов костей в районе пока обнаружено не было.