"Чебурашка-облизатор" на Невском проспекте оказался гастролером из Москвы

Появились новые подробности о странном мужчине в костюме Чебурашки, орудующем на Невском проспекте.

Информация о подозрительном промоутере в костюме Чебурашки, который грязно пристает к прохожим на Невском проспекте нашла еще несколько подтверждений. Канал Piter.TV обнаружил в социальных сетях новые жалобы от девушек, которые также пострадали от действий странного юмориста. Все очевидцы попадались приставучему герою между Елисеевским магазином и театром Комедии им. Акимова. В большинстве случаев люди жалуются на непристойные действия "чебурашки": облапывание, пошлые шутки, даже поцелуи из-под поднятой маски.

При более тщательном изучении Интернета оказалось, что Чебурашка появлялся на улицах города и раньше. В течение года десятки девушек попали в лапы того же самого аниматора, но эффект от подобных встреч для дам оказался очень противоречивым. Одни женщины на своих страничках в Instagram восторгаются чудо мужчиной, так стремительно ворвавшимся в их жизнь, другие отмечают чрезмерный сексуальный подтекст действий работника пока еще "неизвестно какой" промо-акции:

"Сегодня впервые в жизни меня кружил в своих объятьях Чебурашка, а точнее Чебурах!" – пишет одна восторженная девушка, "Так тепло на душе, когда есть такие люди которые дарят улыбку людям!", "Смешной и очень секси чебурах неожиданно приобнял меня на Невском", "Оказалась в цепких лапах" – добавляют другие.

Кто-то говорит, что этот мужчина им уже как родной, и объясняют все происходящие в центре города - обычным приступом нежности. А кто-то даже умудряется обзавестись бойфрендом в лице "лопоухого гения". Но, как показывает практика и все тот же Instarram, таких романов у нашего "работника месяца" по меньшей мере - дюжина в день:

"Видный мужчина", " Тот момент, когда у тебя серьезные отношения только с Чебурашкой", "Вот оно - женское счастье - был бы милый рядом", "Не хватит никакого словаря чтобы описать весь Шквал эмоций которые дал нам этот Чебурашка, безумно позитивный парень, никогда не думала что буду танцевать вальс посередине Невского проспекта да еще и с Чебурашкой", "Чебурашки, оказывается, тоже люди и ничего мужское им не чуждо!!!".

Но среди женщин, разглядевших личное счастье в большеглазой ростовой кукле, нашлись и возмущённые пострадавшие, которым абсолютно не нравится, что незнакомый мужчина вдруг целует или кусает их за ушко: "Ппц, чебурашка! Нет целовашкам!".

Кроме этого, наши корреспонденты узнали, что именно аниматор нашептывает женщинам. Чебурашка улыбчиво намекает, что неплохо бы за его лобызания выделить ему какую-нибудь достойную плату, измеряемую отнюдь не поцелуями: "… обнимает и целует ручки, нашёптывая о необходимости заплатить за услугу.." – пишет очередная жертва "Невских нежностей". Как говориться, бесплатный сыр только в мышелове, и даже чебурашкины непристойности стоят денег.

Нужно упомянуть, что костюм юного или зрелого облизатора весьма грязный, пыльный и поношенный, что свидетельствует о довольно-таки долгом сроке службы своему владельцу. Наша редакция узнала, что не так давно ходили слухи о подобных приставаниях "друга детства" на Арбате.

Продолжив мониторинг социальных сетей, нам стало известно, что Чебурашка-то наш – гастролер. Города разные, а зверь один. На фотографиях из столицы отчетливо видно, что московский чебурашка имеет те же опознавательные признаки, что и питерский, в частности, очень поношенную шерсть и заметно поцарапанный нос.

Фото из Москвы:

Фото из Петербурга:

Интересно, что к мужчинам наш облизатор язык не протягивает, чаще, все же, – руку. Это тоже можно сделать одним из выводов о похождение плюшевого Казанова.

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Видео:Instagram,jennet_kadyrova