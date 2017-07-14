Некоторым дольщикам ГК "Город" предложат квартиры в других домах

Новый гендиректор инвестора проекта ХК "Эра" Игорь Бучеров сказал, что дольщики ГК "Город", чьи дома должны были сдать через два-три года, смогут выбрать квартиры в ЖК "Ленинский парк".

В пятницу, 14 июля, в стройкомитете прошло совещание нового гендиректора инвестора проекта ХК "Эра" Игоря Бучерова с дольщиками ГК "Город". Он сказал, что дольщики, чьи дома должны были сдать через два-три года, смогут выбрать себе жилье в домах первой и второй очереди ЖК "Ленинский парк". Собственники получат квартиры сходной площади без доплаты. С теми, кого такое решение устроит, перезаключат договоры.

Уже в июле новый генподрядчик компании "Проммонолит" получит 375 миллионов, из которых 275 миллионов были получены по договорам долевого участия. Так как будет еще 100 миллионов чистых денег, это позволит продолжить стройку.

Также стало известно от заместителя председателя комитета Евгения Барановского заявил, что ЖК "Прибалтийский" и некоторые дома второй очереди ЖК "Ленинский парк" могут и не сдать в сентябре. Также были проданы участки ГК "Город" в Каменке: за один было получено 906 миллионов, а за второй отдали аванс в 450 миллионов. 700 миллионов ушло на оплату кредита банка "Санкт-Петербург".

Бучеров на прошлой неделе получил контрольный пакет ХК "Эра" и собственность в учредителе всех компания ГК "Город" "РНТ-Инвест".