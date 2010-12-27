Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге построят мост через Черную речку
Сегодня, 14:19
0
Shdaria
248

В Петербурге построят мост через Черную речку

0
 
 

В Петербурге планируют построить автомобильный мост через Черную речку.

 В Петербурге построят автомобильный мост через Черную речку, располагаться он будет около Сердобольской улицы. Идея проекта поступила от Setl Group.

Setl Group в лице ООО «Фаворит» уже завершает строительство офисно-жилого комплекса на Ушаковской набережной, 1–3. Стало известно, что недавно «Фаворит» получил право на разработку проекта планировки автомобильного моста в этом же месте. 

Точное местоположение моста будет решено в рамках проектирования. Есть вероятность, что мост включит в себя теплопровод, также возможно, расположится параллельно с ним. 

На данный момент известно, что под дорожным полотном должны пройти сети Водоканала.
Теги: автомобильный мост , новости петербург , новости спб , новый мост , петербург , построят мост в спб , черная речка
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5