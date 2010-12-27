В Петербурге построят мост через Черную речку

В Петербурге планируют построить автомобильный мост через Черную речку.

В Петербурге построят автомобильный мост через Черную речку, располагаться он будет около Сердобольской улицы. Идея проекта поступила от Setl Group.

Setl Group в лице ООО «Фаворит» уже завершает строительство офисно-жилого комплекса на Ушаковской набережной, 1–3. Стало известно, что недавно «Фаворит» получил право на разработку проекта планировки автомобильного моста в этом же месте.

Точное местоположение моста будет решено в рамках проектирования. Есть вероятность, что мост включит в себя теплопровод, также возможно, расположится параллельно с ним.

На данный момент известно, что под дорожным полотном должны пройти сети Водоканала.