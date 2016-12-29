Видео: горит частный дом в Новосибирске

Над районом Чистая Слобода поднялся столб дыма. Огонь практически дотла уничтожил двухэтажное здание.

Сегодня, 10 января, около половины четвертого вечера в Новосибирске загорелся частный дом. Инцидент произошел на улице Порт-Артурская, 52 в микрорайоне Чистая Слобода. Поднявшийся столб серого дыма был виден на большом расстоянии от пожара. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Спустя несколько минут пожарные прибыли на место.

Огонь распространялся очень быстро. На кадрах можно заметить, как постепенно обрушалось здание. По словам сотрудников МЧС, пламя захватило гараж, в котором находился автомобиль. К 15.40 пожарные локализовали открытое горение. Затем они стали поливать здание. Что стало причиной возгорания – неизвестно. Предположительно, в доме могла находиться женщина. Однако данная информация еще не подтверждена. В данный момент выясняют детали случившегося.

Спасательные службы напоминают о необходимости соблюдать технику пожарной безопасности во избежание трагических последствий. Ранее мы сообщали, что в Твери страшный пожар унес жизнь мужчины.



Видео: youtube, Ирина Болотина/ НГС.НОВОСТИ