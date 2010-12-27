В Петербурге из Московского вокзала эвакуировали пассажиров

В Петербурге закрыли центральный вход в Московский вокзал из-за подозрительного предмета. Ждут взрывотехников.

В Санкт-Петербурге из главного зала железнодорожного вокзала 9 июня эвакуируют всех пассажиров.

Стало известно, что в 14.50 в полицию поступило сообщение об обаружении подозрительного предмета. Около скамейки был найден бесхозный тубус.

Из вокзального зала выводят людей на улицу, место находки оцеплено. Центральный вход на Московский железнодорожный вокзал закрыт.

Сотрудники транспортной полиции обеспечивают безопасность и общественный порядок. На место нахождения предмета вызвали взрывотехников ОМОНа.

Фото: официальный сайт Московского вокзала