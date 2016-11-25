В центре Петербурга огромные пробки из-за "Алых парусов"

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Утром 20 июня три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга буквально парализовало. Автомобили едут не быстрее 2-5 километров в час. Виной тому - закрытия в честь Кубка конфедираций и "Алых парусов".