По данным "Фонтанки", утро 20 июня началось не с кофе, а с пробок на дорогах. Три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга буквально парализовало.
Автомобили едут не быстрее 2-5 километров в час. Виной тому - закрытия в честь Кубка конфедираций и "Алых парусов".
Результатом ограничений стали пробки, протяженностью более трех километров.
Сегодня, 10:56
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В центре Петербурга огромные пробки из-за "Алых парусов"
Утром 20 июня три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга буквально парализовало. Автомобили едут не быстрее 2-5 километров в час. Виной тому - закрытия в честь Кубка конфедираций и "Алых парусов".
По данным "Фонтанки", утро 20 июня началось не с кофе, а с пробок на дорогах. Три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга буквально парализовало.
Господи, откуда вы берете таких безграмотных журналистов? "Конфедираций"...