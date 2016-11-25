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TretyakovaS
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В центре Петербурга огромные пробки из-за "Алых парусов"

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Утром 20 июня три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга буквально парализовало. Автомобили едут не быстрее 2-5 километров в час. Виной тому - закрытия в честь Кубка конфедираций и "Алых парусов".

По данным "Фонтанки", утро 20 июня началось не с кофе, а с пробок на дорогах. Три набережные (Дворцовая, Воскресенская и Кутузова), а также дорога из Петроградского района (от площади Льва Толстого) в центр Петербурга буквально парализовало.

Автомобили едут не быстрее 2-5 километров в час. Виной тому - закрытия в честь Кубка конфедираций и "Алых парусов".

Результатом ограничений стали пробки, протяженностью более трех километров.

Теги: петербург дороги , пробки спб
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    11:13
    Черняховская Юлия Ответить

    Господи, откуда вы берете таких безграмотных журналистов? "Конфедираций"...

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