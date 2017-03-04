Цельнометаллическое столкновение (видео): поезд разнёс в щепки грузовик в Ленобласти

Ещё 27 февраля в Кировском районе Ленобласти произошло ужасное ДТП: поезд сбил грузовик, находившийся на железной дороге. Вчера на видеохостинге YouTube опубликовали видео, снятого на видеорегистратор одного из очевидцев, заставшего момент столкновеня

Накануне в Сети появилось видео зрелищного столкновения в Кировском районе Ленобласти, произошедшего 27 февраля 2017 года. Напомним, что инцидент произошёл около 16:20 на железнодорожном переезде в районе деревни Турышкино. Именно там товарный состав снес выехавший на пути грузовик. На видео, опубликованном на сайте YouTube, видно, что от удара автомобилю оторвало кабину.

Водитель грузовика был госпитализирован в тяжелом состоянии, но спасти его не смогли – мужчина умер по дороге в больницу. Локомотивная бригада не пострадала.



Видео: YouTube, Casha Cherhyx