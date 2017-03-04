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Цельнометаллическое столкновение (видео): поезд разнёс в щепки грузовик в Ленобласти

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Ещё 27 февраля в Кировском районе Ленобласти произошло ужасное ДТП: поезд сбил грузовик, находившийся на железной дороге. Вчера на видеохостинге YouTube опубликовали видео, снятого на видеорегистратор одного из очевидцев, заставшего момент столкновеня

Накануне в Сети появилось видео зрелищного столкновения в Кировском районе Ленобласти, произошедшего 27 февраля 2017 года. Напомним, что инцидент произошёл около 16:20 на железнодорожном переезде в районе деревни Турышкино. Именно там товарный состав снес выехавший на пути грузовик. На видео, опубликованном на сайте YouTube, видно, что от удара автомобилю оторвало кабину.
 
Водитель грузовика был госпитализирован в тяжелом состоянии, но спасти его не смогли – мужчина умер по дороге в больницу. Локомотивная бригада не пострадала.

Видео: YouTube, Casha Cherhyx
Теги: грузовик , леноласть , поезд , поезд сбил грузовик
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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