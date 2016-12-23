Опубликована серия фотографий колец Сатурна с рекордным разрешением

Фанаты космоса очарованы уникальными фотографиями одной из самых далеких планет Солнечной системы.

Официальный сайт NASA продолжает баловать любителей науки уникальными снимками из далекого космоса. На этот раз ученые предложили вниманию искушенной публики кадры, снятые аппаратом Cassini на орбите Сатурна. Космический зонд сделал серию снимков легендарных колец "шестой планеты". Их главным отличием от всех прошлых материалов на эту же тему является рекордное качество разрешения. Фотокамера космического аппарата смогла разместить в одном пикселе 550 метров поверхности: так "крупно" и "четко" Сатурн еще никто не снимал. Результатом эксперимента стали гениальные фотографии: пользователи уже назвали их "чарующими" и "шокирующими".

Всего на сайте NASA появилось 4 снимка колец Сатурна с разных ракурсов. Где-то они сняты под углом в 90 градусов, а где-то пойманы на фоне открытого космоса.

Ученые уже заявили, что снимки с Cassini помогут им сделать целую серию открытий и подтвердить свои прежние гипотезы. Так, исследователи уже разглядели на фотографиях "пропеллеры": явления внутри колец, о которых раньше было известно очень мало.

Фото: NASA, website