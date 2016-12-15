ЦИК предложил оставить действующего председателя избиркома Петербурга на второй срок

Центральный избирательный комитет России единогласно утвердил в качестве кандидатуры на пост председателя Петербургской избирательной комиссии.

В Центральном избирательном комитете голосовали за кандидатуру на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Все собравшиеся единогласно отдали свои голоса за Виктора Панкевича, действующего руководителя Горизбиркома.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что Панкевич сделал очень много за время своей работы в должности. Она также похвалила главу избиркома за отработанное взаимодействие с представителями наблюдательских общественных организаций Петербурга.

Остальные чиновники ЦИК также высоко оценили работу Панкевича. Таким образом его рекомендовали на второй пятилетний срок.

Новый состав горизбиркома на 2017-2022 годы уже определен. Первое заседание состоится 4 июля.

Фото: избирком Петербурга