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ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства
Сегодня, 0:33
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Sheker
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ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

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Очередная денежная реформа ожидает Россию в ближайшие годы

       Глава департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александр Юров рассказал, что руководство регулятора допускает смену дизайна рублевых банкнот после выпуска в октябре новых, номиналом в 200 и 2000 рублей.Эмблему Центробанка на банкнотах заменят на государственный герб России. 

На сегодняшний день нельзя точно сказать, будут ли деньги существенно отличаться. Эти вопросы будут обсуждаться в Центробанке уже в этом году после выпуска новых банкнот в обращение. При этом, банкноты старого образца изыматься не будут.

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Категории: Лента новостей

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