ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Очередная денежная реформа ожидает Россию в ближайшие годы

Глава департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александр Юров рассказал, что руководство регулятора допускает смену дизайна рублевых банкнот после выпуска в октябре новых, номиналом в 200 и 2000 рублей.Эмблему Центробанка на банкнотах заменят на государственный герб России.



На сегодняшний день нельзя точно сказать, будут ли деньги существенно отличаться. Эти вопросы будут обсуждаться в Центробанке уже в этом году после выпуска новых банкнот в обращение. При этом, банкноты старого образца изыматься не будут.