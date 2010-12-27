Центробанк планирует создать национальную виртуальную валюту

По словам чиновницы, работа над созданием виртуальной национальной валюты уже началась, ведь именно за ней будущее.
На прошлой неделе Скоробогатова рассказала депутатам Госдумы, что ЦБ предлагает считать криптовалюты, в том числе и биткоин, цифровым товаром, что позволит облагать их налогом. Вариант нормативных документов регулятор может внести в парламент уже через месяц.
Чиновница заявила, что в весеннюю сессию планируется выйти с предложением о том, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства.
Криптовалюты — виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. На данный момент в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, но ответственность за подобные действия не установлена.
Напоминаем, что петербургский международный экономический форум в этом году проходит 1 – 3 июня.