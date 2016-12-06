ЦБ открывает заемщикам из стоп-листа доступ к кредитам

Накануне запуска механизма обмена информацией о сомнительных клиентах между банками, Центробанк предложил не ограничивать права заемщиков, которые оказались в «черных списках». Как предполагают эксперты, таким образом ЦБ хочет сохранить доступ к кредитному рынку «один раз оступившимся людям».

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", до конца июня в России начнет работать межбанковский механизм обмена информацией. Информация о клиентах, которым ранее отказывали в обслуживании или проведении операции по каким-то причинам, станет доступна для всех финансовых учреждений. В подобном "черном списке" на сегодняшний день находятся более 200 тысяч человек.



Несмотря на то, что список сомнительных клиентов носит исключительно информативный характер, многие эксперты опасаются, что для этих людей рынок кредитования будет закрыт навсегда. ЦБ, реагируя на подобные опасения, 22 июня опубликовал документ, согласно которому сведения об отказе в обслуживании клиента или проведении операций в одном банке необязательно должны становиться причиной для отказа от его обслуживания в другом.



Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаил Мамонов поделился своим мнением по поводу решения ЦБ.



По его мнению, Центробанк действует логично, пытаясь создать более благоприятные условия для людей с плохой кредитной историей. Также эксперт считает, что кредитуя проверенных заемщиков, банки ограждают себя от риска, ведь кредитная история провоцирует негативную реакцию, но отдельные игроки здесь могут увидеть возможность заработать.

Помимо этого, эксперт высказал мысль и о самих банках. По мнению Михаила Мамонова есть плохие и хорошие банки. Первые - обеспечены хорошим капиталом, ликвидностью и не кредитуют связанные стороны свыше нормы, установленной ЦБ, у вторых - все наоборот.



Эксперт также отмечает, что рекомендация ЦБ не носит обязательного характера оценки одного и того клиента в разных банках могут отличаться, и они могут принимать положительное решение на свой страх и риск. Михаил Мамонов уверен, что механизм обмена информацией позволит банкам получить более полные данные о заемщике, но в равной степени на принятие решения будут влиять запросы и платежеспособность вновь прибывшего заемщика.