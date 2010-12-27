ЦБ РФ планирует увеличить международные резервы до полутрилиона долларов

По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром, но только при уверенности в стабильности инфляции на валютном рынке.
Эльвира Набиулина также отметила, что сохранить "подушку безопасности" помог плавающий курс рубля.
"Мы перестали расходовать золотовалютные резервы. И даже несколько увеличили», — добавила глава ЦБ.
В конце апреля золотовалютные резервы России выросли до максимальной отметки с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. По данным Банка России, к 26 мая нынешнего года их объем достиг 406,1 миллиарда долларов.
По данным американской компании Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.
Золотовалютные резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Напомним, что исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.