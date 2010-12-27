ЦБ РФ планирует увеличить международные резервы до полутрилиона долларов

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической обстановке.

По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром, но только при уверенности в стабильности инфляции на валютном рынке.

Эльвира Набиулина также отметила, что сохранить "подушку безопасности" помог плавающий курс рубля.





"Мы перестали расходовать золотовалютные резервы. И даже несколько увеличили», — добавила глава ЦБ.





В конце апреля золотовалютные резервы России выросли до максимальной отметки с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. По данным Банка России, к 26 мая нынешнего года их объем достиг 406,1 миллиарда долларов.





По данным американской компании Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.



