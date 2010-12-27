Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
ЦБ РФ планирует увеличить международные резервы до полутрилиона долларов
Сегодня, 16:46
0
TretyakovaS
101

ЦБ РФ планирует увеличить международные резервы до полутрилиона долларов

0
 
 

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической обстановке.

По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром, но только при уверенности в стабильности инфляции на валютном рынке. 

Эльвира Набиулина также отметила, что сохранить "подушку безопасности" помог плавающий курс рубля.

"Мы перестали расходовать золотовалютные резервы. И даже несколько увеличили», — добавила глава ЦБ.

В конце апреля золотовалютные резервы России выросли до максимальной отметки с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. По данным Банка России, к 26 мая нынешнего года их объем достиг 406,1 миллиарда долларов.

По данным американской компании Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.

Золотовалютные резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Напомним, что исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.
Теги:
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5