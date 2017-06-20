Бузова порвала джинсы на попе и сняла это на видео

Ольга Бузова продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram неожиданными дизайнерскими решениями.

Ольга Бузова представила публике новые джинсы, дизайн которых якобы придумала она сама. Штанишки представляют собой достаточно оригинальное творение. Их основной фишкой являются крупные рваные дыры на задней части. "Дырки" находятся в нескольких сантиметрах ниже "пятой точки": судя по всему, Бузова хочет, чтобы это дизайнерское решение стало новым модным трендом.

Пост, посвященный стильной разработке звезды шоу-бизнеса, появился в ее Instagram около часа назад. Ольга Бузова надела порванные джинсы на себя и несколько секунд позировала перед камерой. Кроме того, певица и модельер презентовала новую мини-футболку из своей коллекции. На видео она успела поздравить подписчиков с летом и покрутилась вокруг себя на глазах у оператора.

Ранее Piter.TV писал, что в Black Star не считают, что Бузова создает тренды.

Видео: Instagram, Ольга Бузова