Бузова ответила на оскорбления Панайотова в свой адрес

Телеведущая призналась, что ее легко ранить и обидеть. Однако высказывания прочих "звезд" ее не остановят на пути к собственным целям.

Несколько дней назад призер "Голоса" Александр Панайотов раскритиковал творчество Ольги Бузовой. Он написал, что после просмотра премии "Грэмми-2017" ему ничего более не остается, кроме как пребывать в состоянии депрессии, поскольку в российском шоу-бизнесе, в отличие от Голливуда, чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть, а не действительно талантливых музыкантов. Молодого человека поддержал и Виктор Дробыш, который возмутился появлением Бузовой на Big Love Show.

Впрочем, девушка решительно дала отпор всем своим недоброжелателям, заявив, что никому не переходит дорогу и поет лишь для тех, кто поддерживает начинания теледивы. "Я не кричу о том, что я Бейонсе, со мной на сцене не выступает Рианна и Канье Уэст. – написала Бузова на своей странице в инстаграме. – Я никому не перехожу дорогу. И я работаю над собой ежедневно, чтобы быть лучше. А вы живите своей жизнью, выход там".

Конечно, ведущая призналась, что и ей бывает обидно. И, тем не менее, она способна не трогать и не оценивать кого-либо публично, а уж тем более в СМИ. "Я делаю то, что хочу и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! – гневно восклицает Бузова. – Это мой путь, моя жизнь! Я никому не навязываю свои правила и свое творчество!!!! Странно слышать из уст Виктора Дробыша, который является продюсером и идейным вдохновителем Настасьи Самбурской, едкие комментарии в свой адрес, странно, что он смеет оценивать мои песни, после того как выпускает песню "Бл...ди". Обидно, что господин Панайотов, за которого я болела в шоу "Голос", и которого я считаю бесконечно талантливым человеком, позволяет себе публично обижать творчество, которое нравится многим людям. Больно, что некоторые из артистов в гримерке обнимают меня, а за глаза говорят ужасные вещи…".

Однако, судя по инстаграму Ольги, она не шибко переживает по поводу недовольства коллег ее творчеством. Девушка постоянно делится со своими поклонниками своими новыми шедеврами: то платьем как у Меланьи Трамп в своей коллекции, то эротическим танцем со змеями. Собственно, последний за 15 часов посмотрели свыше 1, 2 млн. пользователей. Любой Панайтов, набирающий за свои публикации по 10 тыс. лайков, может позавидовать популярности Бузовой.

Фотографии и видео: инстаграм Ольги Бузовой