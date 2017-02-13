Новое видео обморока Бузовой на эксклюзивных кадрах PiterTV

Все интернет сообщество обсуждает выступление Ольги в Ледовом дворце, которое не на шутку испугало поклонников телеведущей.

Как уже сообщалось ранее, девушка под конец своего зажигательного шоу начала терять сознание. Один танцор из команды Ольги, поняв, что происходит, подхватил девушку на руки и унес со сцены. В своем Instagram, что ее бабушка, которая присутствовала на концерте с отцом новоиспеченной певицы, к счастью, не поняла, что случилось и решила, что так и надо для шоу.

Папе девушка пообещала поесть и поспать. Дело в том, что Оля не только сильно переживала и нервничала перед выходом на сцену, она еще и работает на износ после съемок своего первого клипа.

На следующий день девушке стало лучше, и она порадовала своих поклонников настоящим костюмированным шоу на выступлении в Олимпийском.

Видео: PiterTV