Жесткое видео из Бурятии: депутат на внедорожнике сбил полицейского

В Улан-Удэ чиновник попытался проехать через оцепление, однако сотрудник полиции ему воспрепятствовал. В результате правоохранитель угодил под колеса "Ленд Крузера".

В минувший вторник, 9 мая, в столице Бурятии депутат задавил полицейского. Инцидент произошел на Борсоева около половины одиннадцатого утра. Момент столкновения попал в объектив камеры видеорегистратора.

Предположительно, чиновник попытался проехать через оцепление. Однако сотрудник правоохранительных органов перегородил ему путь и не захотел пропускать депутата. Тогда мужчина, находившийся за рулем внедорожника, нажал на педаль газа и сбил с ног полицейского.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Потерпевший смог самостоятельно подняться и отойти в сторону.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По некоторым данным, чиновник был пьян.

Впрочем, сам депутат данную информацию опровергает. А в свое оправдание мужчина говорит, будто правоохранитель сам бросился под колеса его внедорожника. Кроме того, известно, что пострадавший зафиксировал травмы в медучреждении лишь спустя несколько часов. Об этом сообщают местные СМИ.

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Видео: youtube, Baikal Daily