Бухгалтер ФССП украл 130 тысяч, вместо покупки билетов для выдворяемых мигрантов

Прокуратура Петербурга закончила расследование бухгалтера службы судебный приставов, которая присвоил себе деньги, предназначенные на покупку билетов выдворенных из страны мигрантов.

В четверг, 15 июня, прокуратура Северной столицы закончила расследование в отношении бухгалтера Управления федеральной службы судебных приставов. Сотрудника службы подозревают в присвоении 130 тысяч рублей. На эти средства должны были купить билеты для выдворяемых из России мигрантов.

Правоохранительных органам удалось выяснить, что деньги оказались в кошельке бухгалтера в феврале и декабре 2016 года. Средства переводили на счет управления, а оттуда исчезали. На 130 тысяч должны были быть приобретены билеты для мигрантов-нарушителей, которых полиция выдворяла из города и страны. Из-за действий сотрудника УФССП иностранцы остались в стране еще на какое-то время.

Подозреваемого отпустили на свободу под подписку о невыезде. Расследование дела о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения завершено. Для исследования по существу его передадут в Московский районный суд.