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Бухгалтер ФССП украл 130 тысяч, вместо покупки билетов для выдворяемых мигрантов
Сегодня, 16:56
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Asyaromanenkova
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Бухгалтер ФССП украл 130 тысяч, вместо покупки билетов для выдворяемых мигрантов

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Прокуратура Петербурга закончила расследование бухгалтера службы судебный приставов, которая присвоил себе деньги, предназначенные на покупку билетов выдворенных из страны мигрантов.

В четверг, 15 июня, прокуратура Северной столицы закончила расследование в отношении бухгалтера Управления федеральной службы судебных приставов. Сотрудника службы подозревают в присвоении 130 тысяч рублей. На эти средства должны были купить билеты для выдворяемых из России мигрантов.

Правоохранительных органам удалось выяснить, что деньги оказались в кошельке бухгалтера в феврале и декабре 2016 года. Средства переводили на счет управления, а оттуда исчезали. На 130 тысяч должны были быть приобретены билеты для мигрантов-нарушителей, которых полиция выдворяла из города и страны. Из-за действий сотрудника УФССП иностранцы остались в стране еще на какое-то время.

Подозреваемого отпустили на свободу под подписку о невыезде. Расследование дела о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения завершено. Для исследования по существу его передадут в Московский районный суд.

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Теги: бухгалтер , новости питера , новости спб , суд спб , уфссп
Категории: Новости СПб

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