Забавное видео из Брянска: водитель посадил кота за руль

Пушистое животное прокатилось со своим хозяином на машине в качестве второго пилота.

В минувший вторник, 9 мая, в сети появилось забавное видео: хозяин посадил своего любимого питомца за руль. Судя по всему, инцидент произошел в Брянске. Водитель автомобиля прокатился с ветерком вместе со своей кошкой.

На кадрах можно заметить, как животное нежится на партпризе перед рулем и периодически поглядывает по сторонам. Хозяин милейшего создания то и дело пытается привлечь его внимание всевозможными способами. Несколько раз мужчина потыкал кошку пальцами, после чего помахал рукой перед ее носом.

Конечно, дружба животного и хозяина заслуживается внимание. Однако в данном случае кот загораживает водителю обзор через лобовое стекло и периодически отвлекает его "от дороги".

Ранее мы сообщали, что в сети появилось любопытное видео из Польши: слон прогулялся по улицам города.



Видео: youtube, Город32 Брянск