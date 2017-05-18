Бритни Спирс удивила фанатов идеальным телом

Девушка опубликовала в своем инстаграме горячее видео из спортзала. За сутки комплекс упражнений от сексуальной Бритни оценили более 1,2 миллионов человек.

В минувшую среду, 18 мая, в сети появилась любопытная запись: Бритни Спирс похвасталась своей совершенной фигурой. Девушка опубликовала на своей странице в инстаграме видео из спортзала, на котором продемонстрировала комплекс упражнений для идеального тела. Надо сказать, что за сутки ролик оценили более 1,2 миллионов человек.

Еще несколько лет назад 35-летняя Бритни Спирс обладала округлыми формами: у девушки явно наблюдались проблемы с весом и со здоровье в целом. Судя по всему, из-за разрыва с Кевином. Однако спустя некоторое время Бритни взяла себя в руки: сейчас она хвастается своим новым любовником, идеальным телом и любящей семьей.

Поклонники в абсолютном восторге. Они поддерживают молодую женщину и пишут ободряющие комментарии: "Огонь!", "Очень красивая Бритни!", "Любим тебя!".

Ранее мы сообщали, что полуголая Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой.

Фото и видео: инстаграм Бритни Спирс