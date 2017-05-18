Бритни Спирс удивила фанатов идеальным телом

В минувшую среду, 18 мая, в сети появилась любопытная запись: Бритни Спирс похвасталась своей совершенной фигурой. Девушка опубликовала на своей странице в инстаграме видео из спортзала, на котором продемонстрировала комплекс упражнений для идеального тела. Надо сказать, что за сутки ролик оценили более 1,2 миллионов человек.
Еще несколько лет назад 35-летняя Бритни Спирс обладала округлыми формами: у девушки явно наблюдались проблемы с весом и со здоровье в целом. Судя по всему, из-за разрыва с Кевином. Однако спустя некоторое время Бритни взяла себя в руки: сейчас она хвастается своим новым любовником, идеальным телом и любящей семьей.
Поклонники в абсолютном восторге. Они поддерживают молодую женщину и пишут ободряющие комментарии: "Огонь!", "Очень красивая Бритни!", "Любим тебя!".
Ранее мы сообщали, что полуголая Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой.
Фото и видео: инстаграм Бритни Спирс