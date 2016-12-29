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Бритни Спирс в видео поделилась секретами упругой попки

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35 летняя Бритни Спирс поддерживает себя в спортивной форме и делиться со своими подписчиками своими секретиками

Всемирно известная звезда 35-летняя Бритни Спирс, мать двоих детей, сейчас находится на новом пике своей карьеры и выглядит лучше и стройнее, чем в более молодые годы.

Поговаривают о ее романе с 23-летним фитнесс - тренером. Для того, чтобы выглядеть достойно рядом с молодым атлетически сложенным молодым мужчиной, да и просто выдерживать часовые концерты, которые проходят в активных движениях и танцах, нужна выносливость и крепкое тело. Да и просто стройная фигура и упругие ягодицы это красиво, считает певица.

Самым действенным способом сделать заднюю часть стройной, нужны приседания с нагрузкой. Бритни в своем Instagram охотно делится со своими поклонниками секретами. На опубликованном видео запечатлен кусочек тренировки певицы со своим личным тренером. 

За несколько часов с момента публикации это видео набрало около миллиона просмотров и более 40 тысяч одобрительных комментариев.

Фото и видео: Instagram/britneyspears

Теги: бритни спирс , видео , упругие ягодицы , шоу бизнес
Категории: Мировые новости Новости России Новости шоу-бизнеса

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