Полуголая Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой

Девушка показала фанатам, как она отдыхает с молодым любовником в бассейне: в ярком бикини девушка взобралась на плечи Сэма и прыгнула в воду, продемонстрировав тем самым свою физическую форму.

Сегодня, 28 апреля, Бритни Спирс опубликовала на своей странице в инстаграме любопытное видео: девушка продемонстрировала поклонникам, как она отдыхает со своим новым избранником. За восемь часов ролик посмотрели уже почти 1 миллион 300 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как полуголая девушка взбирается на плечи своего молодого возлюбленного, после чего некоторое время позирует на камеру и прыгает в воду.

Надо сказать, что фанаты отметили идеальную фигуру певицы и признали, что она в отменной физической форме.

Кстати, ходят слухи, что Бритни Спирс уже собирается замуж за своего бойфренда – танцора Сэм Асгари, который младше звезды на 12 лет.

Видео: инстаграм, britneyspears