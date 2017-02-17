Британские ученые смоделировали самый сексуальный соблазнительный женский танец

Ученые дают гарантию, что такие танцевальные телодвижения завлекут любого мужчину. Смотрим, изучаем, соблазняем.

Группа ученых из Великобритании (Нортумбрийский университет) провела исследования и создала 3D модель самого идеального для соблазнения женского танца.

Специалисты привлекли к исследований 39 девушек и оцифровали их движения. Далее смоделированные движения участниц исследования показали группе гетеросексуальных мужчин. Каждому оцифрованному танцу мужчины - участники исследования поставили свою субъективную оценку.

На основе полученных данных ученые и вывели самый идеальный соблазнительный танец. Затем воплотили ее в 3D модели. Как можно увидеть на предоставленном видеоролике с танцем, особое внимание уделяется движениям бедер.

Видео: YouTube/NPG Press