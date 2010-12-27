Британка дважды сломала шею из-за смеха и чихания

Англичанка досмеялась до перелома позвоночника

Жительница Великобритании Моник Джеффри повредила шейный позвонок во время смеха. Она получила аналогичную травму при чихании пять лет назад. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жительница Британии Моник Джеффри рассказала, что неожиданно на работе у нее разболелась шея. Немного позже коллега рассказала смешную шутку, Джеффри засмеялась и в это же мгновение ее частично парализовало. Моник была госпитализирована.

Пять лет назад Джеффри уже была больничной койке со сломанной шеей. Тогда повреждение позвонков спровоцировало резкое движение головы во время чихания. Тогда Моник пришлось 14 недель носить специальный шейный фиксатор, ограничивающий подвижность головы.