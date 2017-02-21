Вера Брежнева рассказала, что заставило ее стать брюнеткой

В прошлую субботу певица поделилась с нашими корреспондентами, что навеяло на нее образ роковой брюнетки. А также, на открытии G.Bar мы смогли узнать у звезд нашей эстрады, что действительно может сделать женщину красивой.

Знаменитая блондинка недавно шокировала инста-сообщество резкой сменой имиджа. Вера выложила на свою страничку в инстаграме фотографию, где вместо белокурых кудрей ее лицо подчеркивают коротко-стриженные черные волосы. Оказывается, певица кардинально не расставалась со своим ангельским образом, а просто решила на денек перейти на "темно-роковую" сторону. А что ее к этому подтолкнуло, узнал наш канал:

"Вы знаете, так хочется иногда что-то поменять в жизни, но я не могу меняться кардинально и глобально, так как сама люблю свой образ и свои длинные белые волосы. Но меняться хочется и парики нам в помощь" - улыбаясь, отвечает Вера Брежнева.

Также она добавляет, что, конечно, цвет волос на прямую зависит от ощущений женщин и продолжает рассказывать о резкой "шутке-перемене" с той же лучезарной улыбкой: "Я в этот день была жгучей брюнеткой и роковой женщиной. Правда, даже ощущение такое было, но, плюс еще короткое платье добавляло этого ощущения".

А вот вопросом о том, что делает именно ее красивой, наши корреспонденты застали девушку врасплох. Оказывается, в отличие от окружающих, Вера и не считает себя эталоном: "Я не могу сказать, что считаю себя сильно красивой, но в чем секрет красоты женщины, давайте об этом, это в ее состоянии души, в ее настроении, в ее сияющих глазах, в ее настроении по отношению к людям, которые ее окружают. В общем, все изнутри идет".

Алиса Вокс, как и ее коллега по сцене, считает, что внешний вид женщины не отделим от ее состояния внутреннего. Тут влияет все: и одежда, и мейк-ап и прическа. Сама Алиса меняла волосы глобально один раз и рада, что в этой смене действительно нашла себя:

"Кардинально было один раз – когда я перекрасилась в блондинку, это было очень давно. Но я почувствовала, что я наконец-то стала такой, какой себя чувствую".





На наш вопрос о стереотипных представлениях о женщинах с разным цветом волос, певица напомнила нам о повальной моде на блондинок и брюнеток. Сначала все стали окрашивать волосы "в блонд", а через пару лет, все блондинки толпой пришли к своим парикмахерам с темной краской.

"Поэтому, говорить о каких-то стериотипах, я думаю – будет лишним" - подытоживает артистка, - "потому что ни одна из них, ни поумнела, ни поглупела, ни похорошела, ни подурнела - ничего не изменилось, кроме цвета волос. А мужчина либо воспринимает женщину как человека, либо не воспринимает вообще".

А чтобы быть красивой, по словам Алисы, нужно просто высыпаться и питаться правильно. Не злоупотреблять какими-то излишествами. То есть - "одного бокала вина в неделю должно хватать, чтобы поддерживать здоровый цвет лица и хорошее настроение".

Видео: Piter.TV, Instagram, ververa



Шекер Аскералиева, Дарья Молчанова, Андрей Жухевич