Бразилия: 200 заключенных сбежали из тюрьмы Сан-Паулу во время пожара

Заключенные устроили бунт с пожаром, во время беспорядков 200 заключенным удалось совершить побег

В последнее время в Бразильских тюрьмах участились беспорядки. Чаще всего они возникают из-за конфликтов преступных группировок.

24 января в Бразильском штате Сан - Паулу в тюрьме известной под названием "Бауру" произошли массовые беспорядки с поджогом. Во время пожара заключенных выгнали на улицу, и они стояли на улице возле ограждения. С неба курсировал вертолет. Но, тем не менее, во время пожара более чем 200 заключенным удалось совершить побег.

Полиции штата удалось почти сразу поймать около 80 человек. Остальные беглецы находятся на свободе. Точное количество их не называется.

Видео: YouTube/Василий Петров