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Босса сицилийской мафии убили выстрелом в голову в Палермо
Сегодня, 23:03
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Sheker
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Босса сицилийской мафии убили выстрелом в голову в Палермо

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В итальянском Палермо застрелили босса сицилийской «Коза Ностра» Джузеппе Даинотти

В городе Палермо на Сицилии, где зародилась «коза ностра», застрелен досрочно освобожденный из тюрьмы мафиозный главарь Джузеппе Даинотти. По данным итальянского агентства ANSA, убийство произошло около 8:00 по местному времени. По предварительной версии, преступников было двое, выстрелив в мужчину, они скрылись с места преступления на мотоцикле. Босс мафии получил смертельное ранение в шею и скончался на месте.

 Полицейские возбудили уголовное дело. Убитый ранее отбывал тюремный срок за убийство и ограбление банка, во время которого из заведения вынесли несколько миллиардов лир. Он был приговорен к пожизненному заключению, но Конституционный суд вскоре изменил решение и заменил его на тридцатилетний срок, который истек в 2014 году.

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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