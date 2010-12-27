Босса сицилийской мафии убили выстрелом в голову в Палермо

В итальянском Палермо застрелили босса сицилийской «Коза Ностра» Джузеппе Даинотти

В городе Палермо на Сицилии, где зародилась «коза ностра», застрелен досрочно освобожденный из тюрьмы мафиозный главарь Джузеппе Даинотти. По данным итальянского агентства ANSA, убийство произошло около 8:00 по местному времени. По предварительной версии, преступников было двое, выстрелив в мужчину, они скрылись с места преступления на мотоцикле. Босс мафии получил смертельное ранение в шею и скончался на месте.

Полицейские возбудили уголовное дело. Убитый ранее отбывал тюремный срок за убийство и ограбление банка, во время которого из заведения вынесли несколько миллиардов лир. Он был приговорен к пожизненному заключению, но Конституционный суд вскоре изменил решение и заменил его на тридцатилетний срок, который истек в 2014 году.