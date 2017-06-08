Бортовая "Газель" протаранила фуру с европейскими номерами под Брянском

В результате аварии у фуры разнесена кабина, а у "Газели" снесло грузовую часть

Жуткая авария произошла сегодня, 8 июня, под Брянском возле базы отдыха "Отрада".

По предварительным данным бортовую "Газель" занесло на мокрой дороге и она выскочила на полосу встречного движения, где в этот момент проезжала фура "Вольво" с европейскими номерами.

Очевидцы сняли на видео и опубликовали в интернете последствия этой аварии. На опубликованных кадрах видно, что у фуры сильно пострадала кабина. А у грузовой "Газели" полностью снесена грузовая часть. Кабина не пострадала.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Видео: ВК, Татьяна Астахова