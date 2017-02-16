Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Ижевске

Лидер группы "Аквариум" порадовал жителей Ижевска бесплатным концертом

Борис Гребенщиков выступил в Ижевске с бесплатным концертом, который проходил в фойе кинотеатра «Россия». Информация о том, что бесплатном концерте быстро распространилась среди пользователей в социальных сетях.

В ходе концерта было исполнено всего четыре композиции – «Собачий вальс», «Маша и медведь», «Стаканы» и «Марш священных коров», но, несмотря на это, количество зрителей превысило двухсот.

«Вы такие серьезные, как будто приехал старый большевик. Проснитесь, все в порядке. Если вы не верите словам, попробуем доказать это в музыкальном виде. Ну, пляшите же», - подбодрил зрителей лидер группы «Аквариум».

Поклонники активно подпевали любимому исполнителю, а ирландские мотивы заставляли горожан пританцовывать.

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