Анонс: Марат Балаев на Piter.TV

Канал Piter.TV снимает портретный сюжет про 41-летнего чемпиона Лиги АСВ по смешанным единоборствам Марата Балаева.

﻿Марат Балаев — спортсмен, которого не зря называют "человек-мотивация". Еще в юности он стал чемпионом СНГ по вольной борьбе среди юниоров, однако в 90-е годы надолго выбыл из большого спорта. В его жизни было многое: переезды из Ташкента во Владикавказ, борьба за жизнь и тяжелые тренировки вопреки обстоятельствам, знакомство с "плохими парнями" и 10 лет в "местах не столь отдаленных"...

Однако в 37 лет Марат вернулся в Россию и занялся смешанными единоборствами. Уже через 3 года он стал чемпионом престижной Лиги АСВ: Балаев одолел соперника, который был почти в два раза его моложе. Сейчас Марат Балаев живет в Петербурге и тренируется в легендарном "Борцовском клубе".

Уже 20 мая нашего героя ждет бой с молодым и дерзким Адланом Батаевым на "Сибур Арене". Канал Piter.TV следит за тренировками атлета и выпустит полноценный сюжет о жизни спортсмена уже после сражения с Батаевым. Пока же на нашем сайте можно увидеть промо-видео и фрагмент интервью с Чемпионом.