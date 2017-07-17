Борьба за Ригони окончилась победой "Зенита"

Петербургский "Зенит" победил в конкуренции с ФК "Спортинг" в борьбе за полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони.

Как сообщает "Фонтанка", сине-бело-голубые победили в конкуренции с ФК "Спортинг" в борьбе за полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони. Португальская команда планировала усилиться 24-летним игроком в летнее трансферное окно, однако предложение петербургского "Зенита" оказалось щедрее по деньгам.



Петербургский футбольный клуб готов заплатить за Ригони 10 миллионов евро. Эта сумма не по карману "Спортингу".



Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят предложить 7 миллионов евро за защитника португальского «Порту» и сборной Мексики по футболу Диего Рейесу.