Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Боня публично оскорбила Собчак по поводу ее внешности
Сегодня, 1:48
0
Sheker
216

Боня публично оскорбила Собчак по поводу ее внешности

0
 
 

Виктория Боня публично оскорбила Собчак

   Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня заявила, что Собчак «отравляет ей жизнь». Недавно в соцсети Instagram появилась прямая трансляция, в которой Боня негативно отзывается о Собчак. 

«В следующей жизни, я думаю, она вполне может стать крысенышем или крокодилом, понимаете меня? Она отравила мою жизнь и мне не сложно повторить все вышесказанное ей в глаза», - сказала Виктория Боня. 

Напомним, подруги поругались из-за всплывших в Сети интимных фотографий Виктории Бони. Звезда обвинила в произошедшем Собчак. Тогда девушка с трудом доказала, что на скандальных снимках, на самом деле, изображена не она. 

 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: victoriabonya

Теги:
Категории: Лента новостей Новости России Культура Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Загрузка...
5