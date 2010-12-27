Боня публично оскорбила Собчак по поводу ее внешности

Виктория Боня публично оскорбила Собчак

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня заявила, что Собчак «отравляет ей жизнь». Недавно в соцсети Instagram появилась прямая трансляция, в которой Боня негативно отзывается о Собчак.

«В следующей жизни, я думаю, она вполне может стать крысенышем или крокодилом, понимаете меня? Она отравила мою жизнь и мне не сложно повторить все вышесказанное ей в глаза», - сказала Виктория Боня.

Напомним, подруги поругались из-за всплывших в Сети интимных фотографий Виктории Бони. Звезда обвинила в произошедшем Собчак. Тогда девушка с трудом доказала, что на скандальных снимках, на самом деле, изображена не она.

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Instagram: victoriabonya