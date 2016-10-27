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Взрывчатку на Балтийском вокзале не нашли
Сегодня, 16:11
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TretyakovaS
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Взрывчатку на Балтийском вокзале не нашли

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Взрывотехники не обнаружили бомбу на Балтийском вокзале. Владельца оставленной сумки разыскивает полиция.

 По данным "Фонтанки", в 15.35 шестого июня закончилась проверка подозрительного предмета взрывотехниками ОМОНа. Находку исследовали полчаса. На это время был ограничен вход в здание Балтийского вокзала.

Фото: https://vk.com/baltisky_vokzal

Теги: балтийский вокзал
Категории: Новости СПб

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