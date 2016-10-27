Взрывчатку на Балтийском вокзале не нашли

Взрывотехники не обнаружили бомбу на Балтийском вокзале. Владельца оставленной сумки разыскивает полиция.

По данным "Фонтанки", в 15.35 шестого июня закончилась проверка подозрительного предмета взрывотехниками ОМОНа. Находку исследовали полчаса. На это время был ограничен вход в здание Балтийского вокзала.

Фото: https://vk.com/baltisky_vokzal