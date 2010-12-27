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Более тысячи сотрудников Росгвардии в День Победы обеспечат правопорядок в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 16:45
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Shdaria
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Более тысячи сотрудников Росгвардии в День Победы обеспечат правопорядок в Петербурге и Ленобласти

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Безопасность и правопорядок на праздничные дни обеспечат сотрудники Росгвардии.

 9 мая сотрудники Главного управления Росгвардии примут участие в обеспечении правопорядка и безопасности в дни празднования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, на центральных улицах города правопорядок будут охранять более 430 сотрудников Росгвардии. А 50 сотрудников вневедомственной охраны возьмут под особый контроль здание Государственного Эрмитажа. 

В городе и области будет около 600 сотрудников неведомственной охраны. Кроме того, помимо сотрудников Росгвардии будут привлечены около 420 работников частных охранных предприятий. 

Теги: 9 мая в петербурге , петербург , правопорядок , росгвардия
Категории: Новости СПб Лента новостей

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