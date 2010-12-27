Более тысячи сотрудников Росгвардии в День Победы обеспечат правопорядок в Петербурге и Ленобласти

Безопасность и правопорядок на праздничные дни обеспечат сотрудники Росгвардии.

9 мая сотрудники Главного управления Росгвардии примут участие в обеспечении правопорядка и безопасности в дни празднования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, на центральных улицах города правопорядок будут охранять более 430 сотрудников Росгвардии. А 50 сотрудников вневедомственной охраны возьмут под особый контроль здание Государственного Эрмитажа.

В городе и области будет около 600 сотрудников неведомственной охраны. Кроме того, помимо сотрудников Росгвардии будут привлечены около 420 работников частных охранных предприятий.