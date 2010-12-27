Новгородский театр получить от "Единой России" свыше 5 миллионов рублей

В рамках партийного проекта единороссов "Театры малых городов" Новгородскому театру для детей и молодёжи "Малый" выделят 5 млн 326 тыс. рублей.

Сегодня, 11 июля, на брифинге в отделении партии "Единой России" на улице Михайлова, 20, стало известно, что Новгородский театр для детей и молодёжи "Малый" получит субсидию в размере 5 миллионов 326 тысяч рублей.

Эту сумму новгородский театр потратит на обновление техники. В настоящее время "Малый" используют прожекторы 1962 года. Помимо светового оснащения будет обновлен и видеоцех.

По словам Надежды Алексеевой, художественного руководителя театра, средства позволят купить качественные микрофоны, колонки, пульты, сабвуферы и музыкальные инструменты. Также планируется обновление фойе "Малого".

Напомним, что театр существует уже 27 лет, однако техническое оборудование за все это время приобреталось только за счет собственных возможностей. Как заверила Алексеева, современная техника позволит сделать спектакли более интересными и динамичными, а воплощение художественных образов пьес станет более ярким и емким.

Елена Писарева, секретарь регионального отделения "Единой России", председатель областной Думы, заявила, что требования министерства культуры достаточно ограничили участие в проекте административных центров. В регионе только "Малый" подошёе под все критерии партийного проекта.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, финансирование проекта "Театры малых городов" оценивается в 670 млн рублей.

До 1 августа средства, выделенные театру "Малый", будут распределены областной Думой.

Злата Шамшура