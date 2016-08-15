Более 50 английских бульдогов пройдут по Малой Конюшенной

Все пришедшие смогут не только запечатлеть необычное дефиле собак, но и сфотографироваться с каждым уникальным персонажем парада, принять участие в чаепитиях и поиграть в мини-гольф на фоне Казанского собора.

В Петербурге в литературном парке "Книжные аллеи" на Малой Конюшенной улице пройдет парад английских бульдогов. Ожидается, что в данном дефиле примут участие более 50 собак. По парку питомцы прогуляются как в ярких костюмах, так и без них, однако призы достанутся обладателям самого необычного наряда. Некоторые имена участников уже оглашены – Энтони Брайт Кристалл, Дансинг Чанки Чанк, Саншайн Леди, Лав Лап Топ Фредерик Джордж.

Парад английских бульдогов состоится сегодня, 17 июня, с 12 до 16 часов. Само дефиле начнется в 13:00, а торжественный парад — в 14:30. Пришедшие смогут не только насладиться уникальным зрелищем, но и сфотографироваться с каждым персонажем в специальной фотозоне. Также для всех желающих будет организовано чаепитие и мини-гольф на фоне Казанского собора.

Фото: accessatlanta.com

