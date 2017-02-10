Более 400 китов - пилотов выбросились на берег в Новой Зеландии

Около 300 китов уже погибли, остальных пытаются спасти ветеринары и волонтеры

Масштабная трагедия произошла на берегу Новой Зеландии в Золотой бухте.

Как сообщает RNZ, 416 дельфинов - гринд (известные у нас под названием кит - пилот) выбросились на берег. Когда их обнаружили, 250-300 китов к тому времени уже погибли.

Сотни волонтеров, спасательные службы, биологи и ветеринары пытаются спасти оставшихся животных. Часть животных уже удалось отправить обратно в воду, но люди опасаются, что они смогут вновь выброситься на берег, так как не уходят на глубину. Волонтеры живым щитом стоят вдоль прибрежной линии, чтобы не дать китам вновь оказаться на суше.

Оставшихся на берегу дельфинов люди накрыли влажными простынями и поливают водой, чтобы со следующим приливом отправить их в водные просторы.

Специалисты отмечают, что это самый масштабный выброс млекопитающих на берег за последние годы. В этом же самом месте два года назад наблюдался выброс около сотни китов - пилотов.

Причина столь трагического явления среди китов до конца не изучена специалистами. Есть версия, что когда один дельфин выбрасывается на берег, остальные пытаются ему помочь и погибают сами.

Для справки: Гринда — морские животные. Гринда у нас более известна под названием кит-пилот. Род гринда вместе с другими дельфинами входит в семейство дельфиновые. Семейство дельфиновые входит в состав отряда китообразные. Подотряд называется "зубатые киты". Вес взрослого самца при длине 8 метров может достигать до трех тонн. Киты - Пилоты социальные животные. Живут только группами, под предводительством вожака. Этим возможно и объясняется название "пилоты".

Видео: YouTube/Te Karere TVNZ, BreakingHot News38000, RNZ Live News