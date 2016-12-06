В Петербурге с начала года в ДТП с участием диких лосей погибло четыре человека

УГИБДД предупреждает водителей о соблюдении осторожности на участках дорог, где возможно появление лосей. В 2017 году в ДТП с участием диких животных погибло четыре человека.

Инспекторы ГИБДД бьют тревогу, так как в последнее время Лодейнопольского, Сосновоборского, Тихвинского, Тосненского, Ломоносовского и Кировского районов Леонбласти участились аварии с участием животных.

Всего с начала года произошло 131 ДТП с животными на дорогах. Девять из них не обошлись без жертв: погибло четыре человека, девять пострадало. Шесть из самых опасных аварий произошли с участием лосей.

Сотрудники УГИБДД просят водителям двигаться с особой осторожностью в зонах действия знаков «Дикие животные». Большую внимательность стоит проявлять ночью и ранним утром.

- Соблюдайте скоростной режим и выбирайте скорость движения транспортного средства исходя из конкретных дорожных условий, - заметили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне диких животных заметили около оживленной дороги. Piter.tv сообщал, что лоси устроили развратные игры у обочины Московского шоссе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург