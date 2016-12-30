Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ собрала более 120 тысяч подписей

Активисты также создали отдельный сайт, посвященный проблеме. На нем также собирают подписи против передачи собора церкви.

В интернете продолжается активный сбор подписей под петицией об остановке передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. На сайте change.org под обращением оставили подписи уже 122 тысячи человек и число подписей постоянно растет. За последние два дня петиция собрала около 25 тысяч подписей.

Создатели обращения к губернатору и президенту России Владимиру Путину боятся, что в соборе прекратятся мероприятия после его передачи РПЦ. Активисты считают, что сил церкви не хватит для поддержания уникального объекта в надлежащем состоянии.

Также активисты создали сайт #ИсаакийГороду. На страничке поднимается вопрос о том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не может решать такие вопросы от имени всех петербуржцев. На сайте также собирают подписи, которые создатели обещают передать администрации города.

Накануне на Исаакиевском соборе вывесили баннер "Не РПЦ". Активисты хотели разместить на колоннаде собора три баннера, однако им помещала полиция.

Видео: Youtube