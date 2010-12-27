Большой проспект В.О. перекроют в нескольких местах с 3 марта

На Васильевском острове из-за планового ремонта теплосетей перекроют сразу несколько участков Большого проспекта.

С 3 марта движение по Васильевскому острову осложнится из-за очередных масштабных работ по ремонту теплосетей. Так, сразу в нескольких местах будет перекрыто движение по Большому проспекту. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

По данным чиновников, на участке от 8-9 линий до 12-13-й линий Васильевского острова будет перекрыто движение в одну сторону (по нарастающей нумерации домов). Кроме того, движение будет ограничено в зонах у 22-23-й линий и Косой линии Васильевского острова. Закроют движение и от 8-9 линий до Кадетской линии, включая перекрестки.

Ремонт теплосети продлится здесь с 3 марта по 14 апреля. Водителям предлагают заранее продумывать пути объезда и готовиться к непростому утреннему трафику и пробкам в вечерний час-пик.