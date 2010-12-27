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Большой концерт StandUp Petersburg
Сегодня, 20:00
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Asyaromanenkova
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Большой концерт StandUp Petersburg

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В начале июля в клубе "Космонавт" состоится большой концерт стендапа, на котором соберется много комиков.

Для России жанр стендапа пока является новинкой. Но это не мешает комикам обзавестись толпой фанатов. В своих монологах актеры говорят о важных и волнующих темах, находя в них что-то смешное. Дружеская атмосфера без пафоса ждет зрителей на Большом концерте StandUp Petersburg. При этом организаторы обещают, что живое общение зрителей и комиков сделает концерт почти откровенным.

Большой концерт StandUp Petersburg

На сцене выступят Владос, Иван Половинкин, Денис Левчаков, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруча, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, а также несравненная Таня Щукина. А специальным гостем станет резидент телепроекта шоу StandUp Слава Комиссаренко.

Большой концерт StandUp Petersburg

Теги: standup petersburg
Категории: Концерты

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