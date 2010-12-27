Большой концерт StandUp Petersburg

"Космонавт" рад приветствовать всех любителей юмора. Лучшие из лучших комиков поднимутся на сцену клуба.

Вас ждут блистательные монологи, наполненные сарказмом и шутками, в исполнении петербургского StandUp. Конечно, помимо позитива, юмористы раскроют и актуальные проблемы, они помогут взглянуть на мир критически. Кроме того, в Северную столицу приедет специальный гость – Александр Шаляпин. Яркие эмоции, отличное настроение и замечательный вечер вам обеспечены 26 февраля в 20:00.